BIL/Legends Holding - "E Mariage mat enger schéiner Fra" (11.07.2018) Zanter der leschter Woch gehéiert d'BIL zu knapps 90% der chinesescher Investment-Firma Legends Holding.

Si iwwerhëlt d'Parten, déi bis ewell "Precision Capital" aus dem Katar hat, fir e Präis vu knapps annerhallef Milliard Euro. E Mëttwoch waren déi Responsabel aus China op Lëtzebuerg komm, fir sech hei e Bild vum Siège ze maachen, mat de Mataarbechter ze schwätzen, an och der Press Ried an Äntwert ze stoen.



Et wier en Zitat " Mariage mat enger schéiner Fra", huet et op gewinnt sympathesch chinesesch Manéier, de President vu Legend Holding, de Liu Chuan-Zhi gesot. D'Holding ass als Investisseur an enger Rëtsch Branchen aktiv, ënnert anerem eben an de Finanz-Servicer, awer och beispillsweis am IT. D'Computer-Firma Lenovo gehéiert zum Grupp.

D'BIL bleift awer eng Lëtzebuerger Bank, war et dem Chef vum Verwaltungsrot, dem Luc Frieden e Mëttwoch wichteg ze ënnersträichen. Fir d'Salariéen an och d'Clienten ännert sech och näischt.





De Luc Frieden



Pierre Gramegna a reçu le fondateur et président de Legend Holdings, Liu Chuanzhi (12.07.2018) Communiqué par: ministère des Finances Pierre Gramegna, ministre des Finances, a reçu ce 12 juillet 2018 Liu Chuanzhi, fondateur et président de Legend Holdings Corporation.



Suite à la validation de la transaction par les autorités de surveillance, Legend Holdings Corporation a repris les 90% des parts que Precision Capital détenait dans le capital de la Banque internationale à Luxembourg (BIL). Les 10% restants sont détenus par l’État luxembourgeois.



Pierre Gramegna et Liu Chuanzhi ont discuté de la stratégie globale de Legend Holdings et des perspectives de développement de la BIL sur les années à venir.



Dans ce contexte, le ministre des Finances a souligné que l’État, en tant qu’actionnaire, veille particulièrement à la stabilité de la banque et soutient son développement continu, dans l’intérêt tant des clients que des employés. Le président Liu Chuanzhi a confirmé que l’investissement de Legend Holdings Corporation avait pour vocation d’être de long terme et qu’il s’agit d’un axe stratégique pour le groupe chinois.



Pierre Gramegna et Liu Chuanzhi ont également convenu de faire une réunion de suivi dans le cadre de la mission que le ministre des Finances mènera en Chine du 9 au 13 septembre 2018.



Pierre Gramegna commente: «L’entrée de Legend Holdings dans le capital de la BIL illustre le partenariat privilégié entre la Chine et le Luxembourg dans le domaine économique et financier. Je me réjouis de l’approche dynamique du nouvel actionnaire majoritaire de la BIL qui, tout en garantissant la continuité, trace des perspectives d’avenir prometteuses.»

An wuesse wëll d'BIL och, zesumme mat Legends Holding, am Beräich vun der Technologie. Virun allem wann et ëm dat elektronescht Bezuelen, oder generell d'Digitalisatioun vum Bankwiese geet. De Lëtzebuerger Staat bleift iwwregens mat 10% och Aktionär vun der BIL.