An enger rezenter Etüd vu Krefelder Fuerscher goung ervir, datt et an Däitschland virun 30 Joer 3 Mol esou vill Insekte gouf wéi haut.

105 Päiperleksaarten: Insektestierwen zu Lëtzebuerg (11.07.2018) An enger rezenter Etüd vu Krefelder Fuerscher goung ervir, datt et an Däitschland virun 30 Joer 3 mol esou vill Insekte gouf wéi haut.

D‘Insektestierwen géif net virun der Grenz ophalen, och zu Lëtzebuerg géif et dat ginn. Etüden doriwwer gëtt et kaum. De LIST, de Luxembourg Institute of Science and Technologie erfuerscht awer zanter de leschte Joer d‘Bestänn an d‘Aartevillfalt vu Päiperleken zu Lëtzebuerg, eng Partie vun den Aarte wier virum ausstierwe menacéiert.

Zu Lëtzebuerg gëtt et keng direkt Etüden iwwert d’Insektestierwen, Etüden aus dem Ausland géifen awer weisen, dass d’Mass vun den Insekten extrem zréckgaangen ass.

De Fuerschungsinstitut LIST erfaasst an engem Biomonitoring d’Bestänn vun de Lëtzebuerger Päiperleken. 105 Spezies goufen entdeckt, 89 wiere reegelméisseg um Territoire vum Grand-Duché ze fannen a vill vun den Aarte wiere vum Bestand menacéiert.

Insektestiewe géif net nëmme bedeiten, datt an der Mass manner Déieren do wieren, mee och wichteg Aarte guer net méi virkommen. Wéi een Impakt d’Insektestiewen huet, wier nëmme schwéier virauszegesinn.

Blummeräich Wise géifen zu Lëtzebuerg ëmmer manner ginn, zesumme mat der Landwirtschaft misst een dës Wisen erhalen. An de fréieren Dagebaugebidder am Minette gëtt mat Schofsbeweidung d’Flächen erhalen. Och den Eenzele kann a sengem Gaart eppes maachen.

Duerch d'Aartevillfalt bei de Planzen géif een och eppes fir d’Insekte maachen.