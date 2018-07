© RTL Archivbild

De Beruff vum Osteopath kritt e legale Kader a gëtt als Gesondheetsberuff unerkannt. Dat ass eent vun deene 4 Objektiver, wéi se am deementspriechende Gesetzprojet festgehale goufen an e Mëttwoch an der zoustänneger Chamberkommissioun zur Debatt stoungen.



Während den Diskussioune war et d'Informatioun vun der zoustänneger Ministesch Lydia Mutsch, dass d'Detailer ronderëm de Remboursement oder nach d'Formatioun vum Osteopath méi spéit iwwert de Wee vun engem Reglement Grand-Ducal fixéiert ginn.



Am Gesetzprojet selwer gëtt just déi offiziell Unerkennung vum Beruff festgeschriwwen. Wann dat bis de Fall ass, hunn d'Osteopathen d'Méiglechkeet, mat deene betraffenen Organer, wéi zum Beispill der CNS, iwwert en eventuelle Remboursement vun hire Prestatiounen ze negociéieren.