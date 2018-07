© RTL Archivbild

Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch e Mëttwoch an der zoustänneger Chamberkommissioun. Dat soll elo fir d'Rentrée 2019/2020 de Fall sinn. Als Ursaach fir dëse Changement gouf den Avis vum Staatsrot genannt, an deem nach weider Präzisiounen iwwert de Gesetzestext gefrot ginn.



U sech wollt den Educatiounsminister verschidden Dispositiounen, wéi d'Evaluatioun an d'Promotioun vun de Schüler, iwwert e Règlement Grand-Ducal festleeën. De Staatsrot suggeréiert allerdéngs, dass des Dispositiounen am Gesetz sollten definéiert ginn. Well et sech ëm eng wichteg Reform fir déi zukünfteg Léierbouwen- a Meedercher handelt, sollt een näischt iwwert de Knéi briechen, sou de Claude Meisch e Mëttwoch virun den Deputéiert an der parlamentarescher Educatiounskommissioun. Et sollt ee sech Zäit loossen déi eenzel Punkten kloer ze definéieren. An deem Kontext huet hien der Kommissioun eelef Amendementer presentéiert, déi d'Remarken aus dem Avis vum Staatsrot zeréck behalen.



Donieft goufen och déi eenzel Avise vun de Beruffschamberen a Consideratioun geholl. Et ass ënnert anerem virgesinn, dass eng zousätzlech Epreuve agefouert gëtt, am Fall vun de Schüler ee Module net gepackt huet. Des Epreuve soll am September, no der Summervakanz ofgehale ginn. Gewosst war schonn, dass ënnert anerem nees de Punktesystem agefouert gëtt, souwéi e Kompensatiounssystem.