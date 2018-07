© RTL Archivbild

Aweiung Maison du Nombre vun der Uni



Iwwerdeems d'Maison du Nombre schonn zanter dem leschte Joer benotzt gëtt, ass dat fir d'Maison des Arts et des Etudiants eréischt zanter dem leschte Mount de Fall.

Eng Bruttofläch vu ronn 27.000 m2, woubäi de Gros dovu fir d'Maison du Nombre ass, e Käschtepunkt vu ronn 90 Milliounen Euro, eng Salle polyvalente vun der Maison des Arts et des Etudiants vun ongeféier 600m2 déi 1.200 Leit faasse kann: Dat sinn aner Chiffere vun deem weidere wichtege Stéck am groussen Infrastrukturpuzzle vu Belval a vun der Uni, wéi den Direkter vum Fonds Belval dat neit Haus e Mëttwoch genannt huet. Dee Puzzle ass domat nees e Stéck méi komplett ginn, sou de Luc Dhamen.



Mat der Rockhal am Joer 2005 hätt alles ugefaang an nodeems eng sëllechen aner Projeten realiséiert goufen wéi zum Beispill de Lycée, d'Restauratioun vun den Héichiewen, wier 10 Joer méi spéit mat den 3 Haaptgebaier - Maison du savoir, Maison des sciences humaines a Maison de l'innovation - fir d'Uni an d'Acteuren an der Recherche richteg weidergaang.



De Recteur vun der Uni dann huet vun engem grousse Moment geschwat. Et wier e wonnerschéint Gebai an nëmme wéineg Studenten op der Welt hätten d'Chance, vun esou engem wonnerbare Campus ze profitéieren.



Dat wonnerschéint Gebai hätt viru Wochen ewell d'hollännesch Kinnigin Maxima beandrockt, sou de Stéphane Pallage, fir dee Proffen dovun dreeme géifen, hei Schüler ze sinn. D'Maison du Nombre, des Arts et des Etudiants wäert dann och d'Häerz vum Uni-Campus ginn, huet de Chef vun der Universitéit gemengt.