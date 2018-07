An den 3 Fäll gouf all Kéiers eng Persoun veruerteelt.

Eng Geldstrof vun 2.500 € an e Fuerverbuet vun zwee Joer, wouvu 16 Méint mat Sursis sinn an déi aner 8 Méint de Wee op d'Schaff erlaabt ass: Dat war d'Uerteel, en Donneschdeg de Moien, um Stater Geriicht géint den Alain Kinsch. De Member vum Staatsrot hat jo e Méinde wéinst Fueren ënner Alkoholafloss de Prozess gemaach kritt. Am Mee war de Mann nuets an der Stad an eng Alkoholkontroll geroden: Dobäi gouf en Taux vu bal 2,4 Promill notéiert!

Zu enger Geldstrof vu 750 € gouf en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht e Spectateur veruerteelt, deen um Enn vum Stater Derby am Fussball, am September 2016, tëscht dem Racing an Hamm eng Béchs op den Arbitter gehäit hat. Deen Tëschefall hat fir Opreegung a Futtballkreesser gesuergt, well de Mann a schwaarz am Gesiicht blesséiert an doropshi fir 3 Deeg krankgeschriwwe gi war. Den Arbitter krut och Schuedenersatz an Héicht vu ronn 1.300 € zougesprach.

E Generalist gouf dann nach zu enger Geldstrof vun 2.000 € veruerteelt: De Mann hat sech wéinst Attentat à la pudeur op eng jonk Fra misse veräntweren. Hien hat virgehäit kritt, der Patientin, déi am Dezember wéinst Halswéi a seng Praxis komm war, un den Hënner gaangen ze sinn a sech un hirem Knéi geriwwen ze hunn.