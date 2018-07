Well an de leschte Joren ëmmer méi Verknaschtunge gemellt goufen, huet d'Ëmweltverwaltung decidéiert den Agragsecteur méi genee ënnert d'Lupp ze huelen. Dat geet all Zäit aus de Statistiken vun der Ëmwelt- an der Waaserverwaltung ervir. Fir dëst Joer goufe bis ewell 18 Pollutioune mat Piff oder Silosjus registréiert. Zejoert waren et der 11. Via d’Kontrollen vun der Douane sollen ënnert anerem Fuitten detektéiert ginn. Fuitten, déi einfach op Negligencen zeréckzeféiere wieren, heescht et.



D’Bauere stellen net a Fro datt kontrolléiert gëtt. An et kéint och nach méi gemaach ginn, mä, seet de Camille Schroeder vun der Bauerenallianz, d’Manéier géif net goen. Duerch de Communiqué géif an der Ëffentlechkeet mam Fanger op ee spezifesche Beruffsstand gewisen. Stoungen esou Kontrollen an der Vergaangenheet un, ass virdru mat der Landwirtschaftskammer geschwat ginn an et gouf gekuckt, wéi a vu wiem se solle gemaach ginn. Iwwert dëse Wee, wou de Beruff a kenger Form informéiert ginn ass, wier e bësse gelungen.



D’Landwirtschaft wier ee vun de Secteuren, déi am meeschte kontrolléiert ginn. Am Kader vun de virgeschriwwene Betribskontrolle géifen eng 400 Punkten ënnert d’Lupp geholl ginn, sou nach de Camille Schroeder.



D’Opreegung kann d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg net verstoen. Et hätt een dach just wëllen an aller Transparenz handelen. Et wier eng normal Obligatioun, fir ze kontrolléieren ob d'Kommodoen och agehale ginn. Et geet awer haaptsächlech ëm d'Kontroll vun de Gülle-Behälter an et wier normal annoncéiert ginn, wéi deelweis bei Radar- oder Alkoholkontrollen.



Während dem Karschnatz soll iwwregens net kontrolléiert ginn. D’Stéchprouwe vun der Douane sollen duerno bis an den Hierscht eran daueren. D'Bauere bräichten net ze fäerten, datt all Betrib am Land op d'Kopp gestallt gëtt, sou de Message.