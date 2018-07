De Max Hahn



De Gesetzesprojet iwwert de Bau vum Käejenger Contournement gouf en Donneschdeg de Moien an der Nohaltegkeetskommissioun an der Chamber unanime ugeholl. D'nächst Woch wäert de Projet am Plenum gestëmmt ginn. D'Zil vum Contournement ass et, Käerjeng z'entlaaschten an d'Liewensqualitéit vun den Awunner ze verbesseren. Et hätt een ewell Miessunge vu Stéckoxyden op der Plaaz gemaach, déi iwwer de Grenzwäerter loungen, betount den DP-Deputéierten an Dippecher Schäffen Max Hahn, deen och insistéiert, datt eng Léisung fir déi ganz Regioun muss fonnt ginn an dofir misst nom Käerjenger och den Dippecher Contournement kommen.

D'Josée Lorsché (1)



De Contournement gëtt 4,2 Kilometer laang, zweespureg a soll d'N5 mat der Collectrice verbannen. De Käschtepunkt läit bei 139 Milliounen Euro.E weidere Gesetzesprojet, deen vun der zoustänneger Kommissioun en Donneschdeg de Moien ugeholl gouf, war dee vum Reamenagement vun der Dikrecher Militärkasär Grand-Duc Jean. De Gros vun de Gebailechkeeten ass aus de 50er Joren. D'Presidentin vun der Nohaltegkeetskommissioun, Josée Lorsché, erkläert, datt Renovatiounen an Extensioune virgeholl ginn an datt een elo nach iwwert d'Energiekonzept diskutéiert hätt, do wéilt een nach méi Photovoltaik dohi kréien.

D'Josée Lorsché (2)



An och sportlech Infrastrukture sollen op deem Site geschafe ginn. Déi kéinten dann och vun de Leit an de Veräiner genotzt ginn, esou déi gréng Deputéiert weider.Donieft krut déi zoustänneg Kommissioun de Gesetzesprojet iwwert den Ausbau vun de Garë Rodange, Miersch a Waasserbëlleg presentéiert. Nach eng Kéier d'Josée Lorsché: D'Quai gi méi laang an deelweis méi breet gemaach, hir Accessibilitéit soll verbessert ginn an et soll genuch Parkraum ronderëm sinn, fir esou ze verhënneren, datt d'Autoen ëmmer nees an den Zentrum fueren.

D'nächst Joer gëtt mat den Aarbechten, déi bis 2020 daueren sollen, ugefaangen, esou nach d'Presidentin vun der Nohaltegkeetskommissioun.