2017 war e gutt Joer fir de nationalen Assurancen-Secteur: D’Aktivitéiten hu sech gutt entwéckelt, an och wat d'Zuelen ugeet, gouf et nees en Entwécklung.

Am renge Lëtzebuerger Marché goufe gutt 120 Aarbechtsplazen nei kreéiert an et wäerten der nach eng Jett derbäi kommen.

De Brexit huet nämlech och Auswierkungen op de Secteur – ëmmer méi Assurancë wëlle sech nämlech och nom Mäerz d’nächst Joer, eng Dier an der EU ophalen.





Bilan Assurancen / Reportage Joël Detaille



An den éischte 6 Méint vun 2018 sinn dann och scho 5 Aggrémenten ausgestallt ginn, fir Betriber, déi bis ewell zu London hire Siège haten, an elo mat Manpower an de Grand-Duché kommen. Just Bréifkëschte-Firmen, wéilt een hei keng, seet et den Direkter vum Commissariat aux assurances, de Claude Wirion.

5 weider Acteuren hu sech schonn annoncéiert, wat virun allem bei de Primmen am Non-Vie-Beräich eng exponentiell Entwécklung wäert mat sech bréngen. De Brexit wier dem Claude Wirion no e ganz wichtege Facteur, well Lëtzebuerg elo net méi just am Domaine vun de Liewensversécherunge wäert eng Roll spillen. Hei wäerten sech d'Primmen, esou d'Aschätzungen, verdräifachen, dat vun 3,5 op 10 Milliarden Euro.

Liicht iwwer 7.700 Leit schaffen den Ament am Lëtzebuerger Assurancen-Secteur. Am Verglach, viru 5 Joer waren et der nach knapp 1500 manner. Wéi geet et dem Secteur dann elo a Punkto Chifferen? Abbé, ganz gutt! Souwuel d’Liewensversécherung, d’Schued-Versécherung an d’Re-Assurancen hätte sech gutt entwéckelt.

D'Beneficer wiere bei der Assurance directe och gutt, sou dass u sech just ee klenge Manktem ze verbuche wier, dat bei der Re-Assurance, wou et e klenge "Knéck" gouf. Dat awer just, well et an der Period virdrun a Klamme vun den Aktivitéite gouf.

D’Primme louchen zejoert bei engen 38 Milliarden € - déi ganz grouss Majoritéit dovun, nämlech knapps 60% am Beräich vun de Liewensversécherungen, déi net Lëtzebuerg betreffen.