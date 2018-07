Dem LCGB no géif d'Patronat stur bleiwen...

Déi éischt Reunioun op der Conciliatioun wéinst dem Sträit ëm de Kollektivvertrag am Bausecteur war een Echec. Den LCGB reprochéiert dem Patronat stur ze bleiwen a weider méi flexibel Aarbechtszäiten ze fuerderen, respektiv géint eng Hausse vun de reelle Salairen oder den Tarif-Léin ze sinn.

Nächste Rendezvous ass de 5. September, duerno den 19. September.

Op mannst geet den Dialog weider.



De Communiqué vum LCGB

Convention collective bâtiment et de génie civil





1ère réunion de conciliation n’apporte

pas d’avancées substantielles !

Luxembourg, le 12 juillet 2018 – La première réunion devant l’Office National de Conciliation (ONC) en date du 11 juillet 2018 n’a pas apporté de vraies avancées substantielles quant au litige liée aux négociations de la convention collective de travail du bâtiment et de génie civil. Au mécontentement du LCGB, le patronat a persisté dans la flexibilisation du temps de travail et refusé toute discussion d’une amélioration des salaires réels et tarifaires à travers le secteur de la construction.

4 points concrets de mésentente ont été discutés :

l’augmentation des salaires réels et tarifaires de tous les salariés ;

l’élargissement du champ d’application à tous les salariés (sauf les cadres) ;

la flexibilisation du temps de travail ;

l’accessibilité des catégories professionnelles pour tous.

La position du LCGB dans ce dossier reste inchangée. Le LCGB souligne qu’aucune flexibilisation ne sera tolérée et que la revendication d’une augmentation salariale est primordiale pour trouver un accord favorable dans ce dossier. A l’issue de cette première réunion de conciliation, le LCGB reste toutefois disposé à poursuivre le dialogue et à continuer les négociations afin de garantir le futur développement du secteur de la construction à l’aide d’une convention collective sectorielle attractive.

La prochaine réunion de négociation a été fixée en date du 5 septembre 2018 et sera suivie d’une prochaine réunion de conciliation en date du 19 septembre 2018.