Gesetz géint Handel vun Elfebeen / Reportage Frank Elsen



Fir den illegalen Handel vun Elfebeen ze ënnerbannen an déi menacéiert Déierenaarten ewéi Elefanten oder Nashörner nach besser ze protegéieren ass viru kuerzem een neit Gesetz, de sougenannten CITES, hei am Land a Kraaft getrueden. Zum Beispill ass d’Zuel vun den afrikaneschen Elefanten tëscht den 90er Joeren an haut, vu 5 Milliounen op 400.000 Déieren erofgaangen.

Jee no Zort vun der Infraktioun, léien duerch dat neit Gesetz d’Strofe vum illegalen Handel elo tëscht 50.000 a 500.000 Euro. An och d’Fleegestatioun fir wëll Déieren zu Diddeleng soll méi finanziell Moye kréien. Am Kader vun deem Gesetz, gouf och ee Reglement Grand-Ducal applizéiert. Dat ebe fir den Handel vun Elfebeen hei am Land anzeschränken, esou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

De Marché vun de wëllen Déieren ass den Ament de véiertgréisste vun den illegale Marchéë weltwäit. All Joer géifen do eng 150 Milliarden Dollar ëmgesat ginn, bedauert d’Carole Dieschbourg weider. Besonnesch Elefanten an Nashörner géifen den Ament ofgeschluecht ginn.

D’Regierung weist sech dann och zefridden, dat d'Cargolux Ufank Juni decidéiert huet keng geschossen Déiere méi ze transportéieren. Op europäeschem an internationalem Niveau wëll Lëtzebuerg an Zukunft dann och méi Drock op d’EU-Kommissioun maachen, fir den Handel vun Elfebeen ze stoppen. Weltwäit huet d’Douane zesummen mat Interpol eng ronn 2.000 Saisië gemaach, wou eng 1.400 Leit identifizéiert goufen. Den Daniel Koener vun der Douane erkläert, datt hei 43 Tonne Fleesch vun ënnert anerem Bieren, Elefanten a Krokodillen a 27.000 Deeler vu Reptilien fonnt gi sinn.



Hei am Land goufen awer keng Saache saiséiert oder Leit interpelléiert.