„De Communiqué ass eng onerhéiert Aart-A-Weis, fir d’Dokteren ze attackéieren, déi sech fir hir Patienten asetzen an op Schwaachstelle vum Gesondheetswiesen opmierksam maachen. Vun engem Direktiounscomité vun der CNS feelt et hei un Asiicht an u Wäitsiicht", esou reagéiert de President vun der Doktesch-Associatioun AMMD, den Alain Schmit, am RTL-Interview op e Communiqué vun der Gesondheetskeess vun en Donneschdeg.



PDF: Schreiwes vun der CNS

An dësem reagéiert d’CNS op d’Reprochen, déi an de läschte Wochen a Méint vun den Doktere geäussert goufen, a widderleet dës an de gréissten Zich.

Verschidden Aussoe wiere carrement falsch, beispillsweis wa gesot gëtt, dass d’CNS de medezinesche Fortschrëtt wéilt blockéieren. D’AMMD gesäit awer genee do e grousse Problem.

D’Kromm an der Heck ass fir den Alain Schmit, dass d’CNS de medezinesche Fortschrëtt net wéilt bezuelen. De Beweis wier do deen, dass am Gremium, wou iwwert déi nei Aktivitéite soll beroden an decidéiert ginn, d’Doktere keng Roll dierfe spillen, an awer géifen d’Diskussioune weider lafen.



Fir den Alain Schmit ass et och en Hohn, dass d'CNS den Doktere reprochéiert, d'Problematik wëllen ze politiséieren.



Alain Schmit: Eise Rôle ass et, op Mëssstänn am Gesondheetssystem opmierksam ze maachen. Déi Missioun huele mir un a probéieren déi och no vir ze dreiwen. Mir kënne just op déi dote Behaaptunge soen, dass et eis awer verstéiert, dass eng CNS oder den Direktiounscomité hi geet a politesch Messagen iwwert e Communiqué verbreeden. Do muss ee sech d'Fro stellen, ob de Sozialminister seng eegen Administratioun nach am Grëff huet, well et ass net üblech, dass eng Administratioun politesch Messagen no baussen dréit. Wann den Direktiounscomité vun der CNS, eng Administratioun déi dem Sozialminister ënnersteet, Politik mécht, da gëtt de Bock zum Gäertner gemaach.





Extrait Alain Schmit



Et wier och falsch vun der CNS ze behaapten, dass d’AMMD sech net wéilt an d’Gespréicher abréngen, fir eng nei Nomenclature op d’Been ze stellen. Scho viru Joren hätt ee proposéiert fir eng Schwäizer Nomenclature ze iwwerhuelen, wat awer net consideréiert gi wär.

D’Doktere wéilten awer net opginn, an an den nächste Wochen a Méint och weider hir Message verbreeden, dass ee kruzial Problemer mat Reglementer a Gesetzer hätt, wou d'CNS sech derhannert géif verstoppen.

Ouni richteg Reform vum Lëtzebuerger Gesondheetswiesen wier et geschwënn net méi méiglech, de Patient adequat ze versuergen, sou nach den Alain Schmit.