Den Helikopter, een Akrobat an der Loft (12.07.2018) Wéinst der spezieller Konstruktioun kann en, am Géigendeel zum Fliger, an der Loft stoe bleiwen, no hanne fléien an do lande wou e grad muss.

Domat ass den Helikopter op ville Plazen onverzichtbar. Wéi gesäit et zu Lëtzebuerg mat de Maschinnen aus? Wou gi se gebraucht a wien dierf fléien? A wat muss ee maachen, fir de Piloteschäin ze kréien?



Iert et an den Helikopter geet, ginn et nach wichteg Informatiounen. Wéi een den Helikopter steiere soll, op wat een oppasse muss a wéi een eng Route un den Tower gëtt. Well ouni, dass een dat gemaach huet, dierf een net starten. Dat wéinst der Sécherheet, senger eegener an där vun deenen anere Leit am Loftverkéier.



Ier den Helikopter gestart dierf ginn, muss e fir d’éischt kontrolléiert ginn. An da kann et och scho lass goe mat der éischter Fluchstonn.



Bei Heli Luxembourg kann een eng Privat Fluglizenz maachen oder eng Professionell. Den Ënnerscheed ass ganz einfach: Mat där enger kann een Hobbypilot ginn a mat där anerer Berufspilot.



Fir déi privat Lizenz muss een 100 Stonnen Theorie maachen a mindestens 45 Fluchstonnen absolvéieren. Een dee Professionelle Pilot wëll ginn, muss scho méi Zäit investéieren. 14 Méint Formatioun, 350 Stonnen um Buedem an 135 Fluchstonnen.



Einfach iergendwou lande mat sengem Helikopter an en do stoe loossen, ass zu Lëtzebuerg net erlaabt. Déi eenzeg Exceptioun ass d’Air Rescue.



© RTL Télé Lëtzebuerg



Wann et ëm Liewen an Dout geet an all Sekonn zielt, kënnt hiren Helikopter an d’Spill. Zanter 1988 gëtt et d’Asbl schonn. An all Joer fléien d’Helikopter an d’Ambulanzefliger iwwer 3.000 Asätz. Vum Fluchhafe fléie se all Dag op Asätz an Däitschland. Fir déi am Grand Duché, ass een Helikopter zu Ettelbréck stationéiert an ee bei deem Spidol an der Staat, dat grad Noutdéngscht huet.



Den Helikopter gëtt moies ugemellt, wann d’Sonn op geet a rëm ofgemellt wa se owes ënner geet. An der Nuecht ass et fir Asätz mam Helikopter ze geféierlech. Een Team schafft vu moies bis owes – ouni Schichtwiessel. Am Summer kënnen dat schonn emol bis zu 16-Stonnen-Deeg ginn.



Zu Lëtzebuerg ginn dann och nach beispillsweis d'Wéngerte mat der Hëllef vun Helikoptere gesprëtzt.



© RTL Télé Lëtzebuerg



En Abléck a verschidde Beräicher bei deenen den Helikopter zu Lëtzebuerg agesat gëtt. Ma et ginn der awer nach ganz vill méi. Well den Helikopter ass jo – wéi mer elo gesinn hunn – quasi en "Allround Talent" / "Alleskönner".



De Reportage vum Liz Heintz.