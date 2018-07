D'Aarbechte ginn a verschiddene Phase gemaach an hunn natierlech Auswierkungen op den Trafic.Den Detail hei drënner.

Offiziellt Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg

Renouvellement de la couche de roulement

à la rue du Laboratoire et à la rue de Bonnevoie (Rocade de Bonnevoie)

La Ville de Luxembourg et l’Administration des Ponts et Chaussées tiennent à informer les citoyens et les usagers de la route que des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront entrepris à la Rocade de Bonnevoie (rue du Laboratoire et rue de Bonnevoie), du 14 au 16 juillet 2018

Ces travaux de réfection de la chaussée seront effectués en phases distinctes et impliqueront les modifications de la circulation suivantes :

du samedi 14 juillet 2018, 19h00 au dimanche 15 juillet, 03h00 – En raison de travaux de fraisage, la rue du Laboratoire (tronçon entre la rue des Trévires et la rue de Bonnevoie) et la rue de Bonnevoie (tronçon entre la rue du Fort Neipperg et la pénétrante Sud) seront interdites à toute circulation.

L’accès aux garages des riverains restera cependant garanti.

du samedi 14 juillet 2018, 19h00 au lundi 15 juillet 2018, 05h00 – Pendant toute la durée des travaux la pénétrante Sud sera mise en sens unique en direction de la sortie-ville depuis la passerelle piétonnière reliant la rue de Bonnevoie à la Gare et les rampes d’accès au pont Büchler. La rue du Laboratoire sera mise en sens unique à partir de la rue des Trévires en direction et jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle. La rue de Bonnevoie sera mise en sens unique à partir de la rue des Romains en direction et jusqu’à la pénétrante Sud.

Pendant toute la durée des travaux la pénétrante Sud sera mise en sens unique en direction de la sortie-ville depuis la passerelle piétonnière reliant la rue de Bonnevoie à la Gare et les rampes d’accès au pont Büchler. La rue du Laboratoire sera mise en sens unique à partir de la rue des Trévires en direction et jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle. La rue de Bonnevoie sera mise en sens unique à partir de la rue des Romains en direction et jusqu’à la pénétrante Sud. du dimanche 15 juillet 2018, 03h00 au lundi 16 juillet 2018, 05h00 – Durant l’application de la couche de roulement entreprise entre le dimanche 15 juillet à 03h00 et le lundi 16 juillet 2018 à 05h00, la rue du Laboratoire (tronçon entre la rue des Trévires et la rue de Bonnevoie) ainsi que la rue de Bonnevoie (tronçon entre la rue du Fort Neipperg et la pénétrante Sud) seront barrées à toute circulation.

Les mouvements d’entrée et de sortie aux garages des riverains ne seront pas autorisés durant cette période.

Il est recommandé aux habitants des rues, où le stationnement sera interdit pendant les deux journées, pour lesquels l’usage de leur véhicule s’avère nécessaire, de bien vouloir le garer à l’extérieur de cette zone et plus précisément dans les rues adjacentes non soumises à l’interdiction de circuler.

Pendant toute la durée des travaux, l’accès au centre-ville via la Rocade de Bonnevoie ne sera pas possible. Pour les usagers de la route en provenance de l’Est (Sandweiler) et de l’autoroute A1, l’accès se fera via le plateau du Kirchberg. Pour les véhicules en provenance du Sud du pays, l’entrée en ville se fera à partir de la pénétrante Sud pour emprunter ensuite la route de Thionville, le pont Büchler, la route de Hollerich et la route d’Esch.

Le Service de la circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

Changements en matière d’autobus

Par ailleurs, il y a lieu de signaler les modifications suivantes pour les lignes 5/6, 7, 15 et 29 des autobus municipaux :

Lignes 5/6 :

En direction de Bonnevoie, Demy Schlechter, les lignes seront déviées par la rue des Trévires et la rue Auguste Charles entre les arrêts Wallis Quai 1 et Léon XIII Quai 2 . Les arrêts Gare Rocade Quai 2 et Rotonde ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt Virchow .

et . Les arrêts et ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt . En direction de Bertrange, les lignes seront déviées par les rues Auguste Charles, Trévires et Bender entre les arrêts Léon XIII Quai 1 et Paris/Zitha Quai 2. Les arrêts Rotonde, Gare Rocade Quai 1 et Wallis Quai 3 ne seront pas desservis et remplacés par les arrêts Virchow et Wallis Quai 2.

Ligne 7 :

En direction de Pulvermuhl, la ligne sera déviée par la rue Auguste Charles et la rue des Trévires entre les arrêts Léon XIII Quai 1 et Laboratoire . Les arrêts Rotonde et Gare Rocade Quai 1 ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt Virchow .

et . Les arrêts et ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt . En direction du Rehazenter, la ligne sera déviée par la rue Lavoisier, le boulevard de la Fraternité, la rue des Trévires et la rue Auguste Charles entre les arrêts Général Patton et Léon XIII Quai 2. Les arrêts Lavoisier, Laboratoire, Gare Rocade Quai 2 et Rotonde ne seront pas desservis et remplacés par un arrêt provisoire en face du 1, rue Lavoisier.

Ligne 15 :

En direction de Hamm, la ligne sera déviée par la rue des Trévires entre les arrêts Wallis Quai 1 et Gabriel Lippmann . Les arrêts Gare Rocade Quai 2 et Rotonde ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt Virchow .

et . Les arrêts et ne seront pas desservis et remplacés par l’arrêt . En direction de la rue des Celtes, la ligne sera déviée par la rue des Trévires et la rue Bender entre les arrêts Gabriel Lippmann et Paris/Zitha Quai 2. Les arrêts Rotonde, Gare Rocade Quai 1 et Wallis Quai 3 ne seront pas desservis et remplacés par les arrêts Virchow et Wallis Quai 2.

Ligne 29 :

En direction de Howald, P+R Lux-Sud, la ligne sera déviée par le boulevard de la Pétrusse, la rue Dicks, l’avenue de la Liberté, la place de la Gare et le pont J.P. Büchler entre les arrêts Al Molkerei et Dernier Sol . L’arrêt Gare Rocade Quai 2 ne sera pas desservi et remplacé par l’arrêt Gare Quai 102 .

et . L’arrêt ne sera pas desservi et remplacé par l’arrêt . En direction de l’aéroport, la ligne sera déviée par le pont J.P. Büchler, la place de la Gare et l’avenue de la Gare entre les arrêts Dernier Sol et Al Molkerei. L’arrêt Gare Rocade Quai 1 ne sera pas desservi et remplacé par l’arrêt Gare Quai 9.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale.