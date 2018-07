Wéi d'Gemeng Hesper mat 40 Proprietären nei Weeër geet (12.07.2018) Zu Alzeng gëtt en neie Wunnquartier op 11 Hektar erschloss. Mam Projet Rothweit II entsti 415 Wunnengen. Dobäi huet d'Gemeng d'Kap vum Promoteur un.

Amplaz datt d'Leit eenzel probéieren, eppes aus dem Terrain ze maachen, füügt sech hire Besetz elo an e Gesamtprojet an. Mat enger Schoul, mat Commercen, an enger iwwergräifender Planung ...

10 Prozent fir d'Gemeng

Am Ufank war vill Iwwerzeegungsaarbecht néideg. Fir datt d'Gemeng eng staark Roll anhuele kann, hunn déi privat Proprietären Deeler misse verkafen. De Marc Lies erkläert: "Mir hunn d'Proprietäre gefrot, datt si eis 10 Prozent vun hirer Grondfläch verkafen. Domadder kënne mir als Gemeng subventionéierte Wunnengsbau maache fir d'Vente a fir sozial Mietwunnengen hierzestellen. Esou si mir als Gemeng fir 100 vun de 415 Wunnenge zoustänneg."De Mix gesäit deemno esou aus: Et ginn 315 privat Projeten. D'Gemeng ass a bleift Proprietär vun 100 Parzellen, fir ëffentleche Wunnengsbau a sozial Mietwunnengen. Heivu gi 56 Logementer vun der SNHBM, der d'Société d'habitation à bon marché, gebaut a mat engem Bail emphytéotique vermaart. A well d'Gemeng villes an der Hand huet, ka si och aner Wunnformen ënnerstëtzen. Zum Beispill fir Projete mat intergenerationellem Wunnen.

Wunnformen jee no Besoin an Alter

"An Zukunft wäert et eng grouss Diversitéit u Wunnformen ginn. Do wäerte méi Generatiounen zesummewunnen, an et kann ee verstäerkt Colocatiounen entwéckelen oder och Cooperativen", erzielt den Architekt Claude Ballini. Baute wéi dat traditionellt Eefamilljenhaus, dat op véier Säite fräi ass, géifen net méi onbedéngt de Besoine vu Jonggesellen oder eelere Leit entspriechen. Méi kleng, méi ëmweltschounend, méi dense bauen, dat si Modeller, déi ee misst an d'A faassen, huet et en Donneschdeg op enger Konferenz vun der Fondatioun Idea geheescht, bei där de Marc Lies Riedner war.Méi bauen a ganz verschidde Logementer op engem Site virgesinn, verlaangt jiddefalls vill Planung. Fir de Buergermeeschter vun Hesper ass kloer: D'Gemenge brauchen Ënnerstëtzung fir gréisser innovativ Projeten. Eng Iddi vun der CSV ass, fir op en externe Consultant kënnen zeréckzegräifen, deen d'Gemenge bei der Acquisitioun vun Terrainen, der Viabilisatioun an der Gestioun vu de soziale Mietwunnenge beréit a begleet.An doriwwer eraus heescht et och, méi séier virgoen. 2009 war de Projet Rothweit II ugeduecht ginn. 2020 sollen elo déi éischt Awunner aplënneren. Dat si méi wéi 10 Joer also, fir 415 nei Wunnengen unzebidden. Dobäi wiisst d'Land all Joer ëm 13.000 Leit. Esou sinn all d'Gemengen opgeruff, beim Wunnengsbau en Zant zouzeleeën.

Och zu Ollem gëtt un engem gréisse Bauprojet geschafft



D'Société Nationale des Habitations à Bon Marché baut zu Ollem 800 Wunnenge fir eng 2.000 Leit op 27 Hektar. Et ass ënnert anerem och eng Schoul virgesinn an ee Supermarché.