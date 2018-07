Bau vun neier Waasser-Opbereedungsanlag zu Esch Sauer (12.07.2018) Iwwer d'Halschecht vun eisem Krunnewaasser kënnt aus dem Stauséi. D'Anlag, déi d'Waasser propper mécht, huet awer schonn iwwer 50 Joer um Bockel.

D'Sebes, also de Syndicat des Eaux du barrage d’Esch-sur-sûre, huet an de 60er Joren eng vun deene modernste Waasser-Opbereedungsanlagen an Europa gebaut. Déi ass och haut, 50 Joer méi spéit, nach am Asaz. De ganze System huet deemno schonn eng jett Joren um Bockel a genau dowéinst, gëtt de Moment un enger komplett neier Anlag gebaut. An déi soll virun allem an der Filtertechnik e grousse Sprong sinn.Fir déi Technik war d’Plaz um aktuelle Site vun der Sebes beim Stauséi einfach ze kleng. Fir iwwer 140 Milliounen Euro soll d’Waasser aus dem Stau direkt erop op Eschduerf an déi nei Opbereedungsanlag gepompelt ginn.An dee Wee fir d’Waasser huet et a sech. Iwwer 4 Kilometer Leitung musse geluecht ginn. 250 Héichtemeter mussen iwwerwonne ginn. Schonn eleng dat ass eng Erausfuerderung fir Mënsch a Material. En Tracé vun iwwer 20 Meter Breet a 4.000 Meter Längt gouf duerch d’Landschaft geschloen. Fir déi enorm Waasserréier ze verleeën.9 Meter ënnert dem Buedem, esou déif läit d’Leitung wa se zu Eschduerf, 4 Kilometer vun der Pompelstatioun fort, ukënnt. E risegt Lach ganz zum Schluss vun der Leitung.2021 soll dat éischt Waasser aus der neier Opbereedungsanlag an de Reseau vun der Sebes fléissen. Iwwer 4 Joer nom Ufank vun den Aarbechten, kann da mat der neier Anlag méi wéi duebel esouvill Waasser opbereet ginn.