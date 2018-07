Zukunft vu Kärenhal nach onkloer, Ofrappaarbechte gi weider (12.07.2018) De Staatssekretär am Kulturministère hätt nach keng Decisioun getraff, wat d'Kärenhal zu Miersch ugeet.

D'Kärenhal bei de Mierscher Siloen, si ass eng Aart Symbol vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft. Op där Plaz soll jo elo op 17 Hektar e moderne Wunnquartier fir ronn 2.000 Leit entstoen, op de Pläng ass d'Kärenhal net méi drop.Lo leien dem Kulturministère a Sites et Monuments zwee Schreiwes fir, wou gefrot gëtt, dëst Gebai ënner nationalen Denkmalschutz ze setzen.Esou en Dag wéi deen hei ka laang sinn, virun allem well ee stonnelaang op eng Decisioun waart, déi, esou hat een dat e Mëttwoch gesot kritt, op alle Fall verstanen, den Donneschdeg fréi géif falen. Ganz plausibel am Fong, well zënter e Mëttwoch de Moien un der Kärenhal geschafft gëtt.Nee, net gefleckt, mee d'Gebai gëtt auserneegeholl, heescht: ofgerappt! Zënter 2013 hätt een un dësem Projet geschafft, hat de Mierscher Buergermeeschter eis erkläert, a bis en Donneschdeg wier just am Avis vu Sites et Monuments fir en Erhalen vun der Kärenhal plaidéiert ginn. Dat war et dunn, bis ebe en Dënschdeg. Als Patrimoine Industriel misst een dësen Objet schützen, well en en Deel wier vun eiser Geschicht.De Charel Schmit ënnersträicht, dass dës Hal 60 Joer laang fir d'Landwirtschaft benotz ginn ass an dass an engem éischten Entworf, dës Hal hätt solle bestoe bleiwen. Als Beitrag zu der Lëtzebuerger Erënnerungskultur freet de Charel Schmit nationale Schutz fir d'Kärenhal.Jo, et gouf eng Maquette mat der Hal drop, op de Pläng elo ass se verschwonnen, grad ewéi d'Siloen. Dass et Beispiller gëtt, wat dorausser ka gemaach ginn, wësse se och zu Miersch an och, dass dat kascht. D'Käschte spillen och beim Erhale vun der Hal eng Roll. D'Plaz, wou d'Baueren hir Recolte ofgeliwwert hunn a gewie kruten, ass zimlech Basic, egal wat ee géif draus maachen, misst vill drugehaange ginn an deier géif och hire Schutz, wann een Tierm donieft ofrappt. Dat léift Geld, wann ee sech fir Denkmalschutz asetzt, ass dat engem vläicht net esou wichteg, dofir awer d'Architektur.Den Architekt Alain Linster betount, dass dëst Gebai ee richtege Juwel vun der Lëtzebuerger Architektur ass an dät hätte mir net méi vill hei am Land.Eng Schwedesch-Lëtzebuerger Co-Produktioun wier et, an am Concours fir de Site vun de Rives de l'Alzette wier d'Hal och a munch Projet dobäi gewiescht, weess den Architekt, dee vum Bou schwäermt a vum Schwong, dee gouf et en Donneschdeg vläicht och am Kulturministère, mee e koum net bis eraus. Nach keng Decisioun, sou d'Äntwert, mee et wier een um Dossier drop. E Freideg héchstwahrscheinlech wier en do, de Verdikt vum Staatssekretär a soulaang se zu Miersch net an d'Bild gesat ginn, lafen d'Ofrappaarbechten un der Kärenhal einfach weider.