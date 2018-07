D'LSAP hat hir Delegéiert en Donneschdeg den Owend op een ausseruerdentleche Kongress an den Tramsschapp an der Stad invitéiert.

„De Sozialstaat do verbesseren, wou en am meeschte gebrauch gëtt. Dat ass eng vun de gréisste Prioritéiten an eisem Walprogramm“, dat sot den LSAP-Spëtzekandidat Etienne Schneider en Donneschdeg den Owend um LSAP-Kongress am Tramsschapp um Lampertsbierg, wou eng 256 Parteimemberen iwwert de Walprogramm ofgestëmmt hunn.



De Slogan vun der LSAP fir d'Chamberwalen 2018 gëtt am September presentéiert.





Fokus um Sozialstaat

No enger Legislaturperiod 2008-2013 wou ee mat enger Wirtschafts- a Finanzkris ze kämpfen hat, hätt een déi lescht 5 Joer versicht, d’Situatioun vum Land nees ze consolidéieren. Dofir wëllen d’Sozialisten, wa si nach eng Kéier an d’Verantwortung géinge kommen, déi nächst 5 Joer dofir suergen, d’Schéier tëscht aarm a räich zu Lëtzebuerg nees zou ze maachen. Dofir gëtt sech d’LSAP ganz kloer Ziler: de Chômage op 4% oder manner drécken, d’Indexéierung vum Kannergeld nees aféieren, d’TVA bei enger ganzer Rei Gebrauchsgidder op 3% erofsetzen, den Tiers payant generalisé aféieren an eng weider Steierreform am Interessi vun de klenge Schëlleren an de mëttlere Léin, mat Verbesserunge fir d’Steierklass 1a.

Nei Akzenter am Logement setzen

Donieft soll och eng Wunnengsbauoffensiv lancéiert ginn. Den LSAP-Generalsekretär Yves Cruchten hätt an der Chamber schonn eng Rei Propose gemaach, déi och integral an de Walprogramm opgeholl goufen, nämlech de Steierkredit erhéijen, eng "Mietpreis-Bremse", eng Spekulatiounssteier op Bauland, eng "Wäertschöpfungsabgabe" an Vereinfachunge vun de PAG- a PAP-Prozeduren.

Et misst een endlech de Courage hunn, nei Weeër ze goen, betount de Vize-Premier Etienne Schneider. An dofir sinn d’Sozialisten decidéiert, fir den Dossier Logement an enger nächster Regierung selwer an d’Hand ze huelen. Et misst endlech ee „Super-Ministère“ geschaf ginn, deen ënnert sech op d’mannst den Inneministère, d’Landesplanung an de Logement soll regroupéieren. Eréischt da kéint den Dossier endlech deblockéiert ginn.

Vill nei Fuerderungen

Am Walprogramm goufen e Freideg den Owend eng Partie nei Fuerderunge mat opgeholl. D‘Sozialiste wëllen ee gratis ëffentlechen Transport, awer just wann d‘Infrastrukture genuch ausgebaut sinn, am anere Fall géif soss de ganze System direkt kollabéieren.



D‘Walrecht fir jonk Leit vu 16 Joer un, ass och eng Fuerderung déi elo - duerch d’Initiativ vun de Jonke Sozialisten - am LSAP-Walprogramm steet.



Donieft soll ënnert enger nächster Regierung mat de Sozialisten eng 38-Stonne Woch an eng 6. Congé-Woch no an no méiglech gemaach ginn. No 40 Joer, 40-Stonne-Woch wär et elo un der Zäit e Schrëtt a Richtung Aarbechtszäitverkierzung ze maachen, sou den LSAP-Spëtzekandidat Etienne Schneider.