Op Videoen a Biller ass ze gesinn, wéi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet misse gestäipt ginn, fir ze goen.Säi Büro huet um Donneschdeg matgedeelt, datt et net ugemooss wär, gesondheetlech Problemer ëffentlech ze diskutéieren. Am Internet huet de Video awer fir grouss Opmierksamkeet gesuergt.De Jean-Claude Juncker hat an der Vergaangenheet ëffentlech op Problemer mam Ischias-Nerv higewisen. Scho bei fréieren Optrëtter hat de Kommissiounspresident misse beim Trapegoe gestäipt ginn.