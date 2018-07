Wéi en 112 matdeelt, hat et en Donneschdegowend an an der Nuecht 2 Mol gerabbelt, op 3 Plazen am Land hat et gedämpt.

Ee Blesséierte gouf et an engem Accident en Donneschdeg géint 17.30 Auer 6 op der Diddelenger Autobunn Direktioun franséisch Grenz. En Auto an e Camion hate sech ze pake krut.



Op der A6, Direktioun Arel ass an der Nuecht kuerz no 3 Auer en Auto vun enger Bréck gefall, mellt de Moien den 112. Zwou Persoune wiere blesséiert ginn. Soss Detailer si keng bekannt. Op der Plaz waren d'Rettungsequippen aus der Stad.



Zu Schëtter an der Rue de Prunelles hat et en Donneschdeg en Owend um 18.24 Auer an engem Haus gebrannt. D'Pompjeeë vun Nidderaanwen-Schëtter an d'Beruffspompjeeën waren op der Plaz.



Zu Béiwen hat et kuerz no 20 Auer an enger Kiche gebrannt. Hei waren d'Pompjeeë vun Esch-Sauer am Asaz. Et ass kengem eppes geschitt.



Do virdrun hat et nach zu Nidderpallen um Ditzebierg gedämpt. Dat war géint 18.10 Auer.