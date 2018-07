© RTL Archivbild

D'Petitioun, déi vum Ex-Deputéierten a fréieren Iechternacher Buergermeeschter Jos Scheuer lancéiert gouf, hat online zwar just ronn 2.900 Ënnerschrëfte kritt, mä et sinn nach eng ganz Rei schrëftlecher derbäi komm. Op der Sprangprëssessioun selwer konnt een zum Beispill ënnerschreiwen an och d'Kierchechoralen hate mobiliséiert...sou datt bannent engem Mount 5'300 Ënnerschrëfte gesammelt goufen. Dat schreift d'Lëtzebuerger Wort.



De 24. Juli soll an der Chamber elo doriwwer diskutéiert ginn, gëtt de Marco Schank, President vun der Petitiounskommissioun am Wort zitéiert.



D'Petitioun gouf jo lancéiert, well dës Regierung Päischtdënschdeg, wann d'Sprangprëssessioun ass, net méi wëll offiziell schoulfräi maachen. Meeschtens fält deen Dag souwisou an d'Vakanz, mä all 4 Joer ass d'Sprangprëssessioun während der d'Schoulzäit. Jiddereen, dee wéilt sprange goen, kéint dat awer och weiderhi maachen, hat den Educatiounsminister Claude Meisch am Kader vun där Diskussioun präziséiert.