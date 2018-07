Tëscht dem 15. Juli an dem 22. Juli ass d'Autobunn A13 tëscht dem Echangeur Munneref an dem Echangeur Schengen gespaart.

© Ponts et Chaussées

Wéi Ponts et Chaussées matdeelen, wäert vun e Sonndeg 15. Juli Moies 8 Auer bis e Sonndeg drop, also den 22. Juli 18 Auer d'Streck tëscht dem Echangeur Munneref an dem Echangeur Schengen op der A13 a Richtung Däitschland gespaart sinn. Betraff wäerten och d'Bretellen hei sinn.• l'autoroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Schengen en direction de l'Allemagne,• la bretelle de sortie de l'échangeur Mondorf en provenance de la Croix de Bettembourg de l'A13 et en direction de Mondorf,• la bretelle d'accès de l'échangeur Mondorf en provenance de la N16 et en direction de Schengen sur l'A13.Le trafic est mené en circulation bidirectionnelle sur une voie par sens entre l'échangeur Schengen et l'échangeur Mondorf.Deviatioune sinn op der Plaz gezeechent.Chantier sur l'autoroute A13 (15-22.07.2018)Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l'autoroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Schengen à partir du dimanche 15 juillet vers 8 heures au dimanche soir 22 juillet 2018 vers 18 heures.

Barrages et déviations:

À partir du dimanche 15 juillet vers 8 heures jusqu'au dimanche 22 juillet 2018 vers 18 heures le barrage suivant est mis en place:

• l'autoroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Schengen en direction de l'Allemagne,

• la bretelle de sortie de l'échangeur Mondorf en provenance de la Croix de Bettembourg de l'A13 et en direction de Mondorf,

• la bretelle d'accès de l'échangeur Mondorf en provenance de la N16 et en direction de Schengen sur l'A13.

Le trafic est mené en circulation bidirectionnelle sur une voie par sens entre l'échangeur Schengen et l'échangeur Mondorf.

Le trafic en provenance de la Croix de Bettembourg de l'A13 et en direction de Mondorf est dévié à partir de l'échangeur Altwies via la N16 jusqu'à Mondorf.

Le trafic en provenance de Mondorf (N16) et en direction de Schengen est dévié à partir de l'échangeur Mondorf via l'échangeur Altwies de retour sur l'autoroute A13 en direction de Schengen.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de matinée. L'axe principal de l'autoroute A13 est barré vers 8 heures en date du 15 juillet 2018.