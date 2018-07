© RTL-Archiv

Am Juni vun deem Joer goungen zwee Beamte vum Familljeministère de Mann, seng Fra an zwee Jongen an e Militärcamp an Italien sichen. D'Famill ass deemno viru 27 Joer am Grand-Duché gelant, dat nodeems si nach an Italien hir Pabeieren ofgeholl krut.

Mat senger Famill kënnt de Mann hei an e Foyer fir Refugiéen. Wéinst de schlechten hygieneschen Zoustänn an dem Manktem un Intimitéit, wëll de Mann nees zréck an Italien, wat him awer refuséiert gëtt. Doropshi kritt hien e Reesdokument fir e Staatelosen, woumat seng Geschicht richteg ugeet ...





18 Joer staatelos: De Reportage vum Eric Ewald.



Ëmmer nees soll hien nämlech eng Lëtzebuerger Carte d'identité kréien, wouzou et awer bis 2009 net kënnt: Hie bleift deemno 18 Joer laang en Apatride. De Mann geréit a Konflikt mam Lëtzebuerger Staat, an duerch déi ganz Situatioun gëtt et schwéier fir hien, eng Aarbecht ze fannen. Nawell kritt hien eng an engem Stater Hotel. Wéi deen awer no 4 Joer seng Dieren zoumécht, freet hien, fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, an den RMG un. Déi zwou Demandë ginn allerdéngs zréckgewisen, well hien net staatelos wär. Op eemol muss de Mann de Beweis erbréngen, staatelos ze sinn. Dobäi huet hie sou eng Carte d'identité.



2008 kréie du seng Fra a seng Kanner d'Lëtzebuerger Nationalitéit, hie se awer eréischt d'Joer drop, nodeems den deemolege Premier Jean-Claude Juncker am Mee 2009 beim Justizminister Luc Frieden intervenéiert war. Viru 4 Joer sot de Mann eis, dass d'Justiz a sengem Dossier sollt Recht spriechen.

An de leschte 4 Joer huet seng Situatioun net changéiert, erkläert hien haut. De Mann ass dann och dovun iwwerzeegt, dass ni Recht gesprach gëtt. Hie wéilt awer bis zum Schluss kämpfen. Schliisslech bleift et fir hien nach ëmmer e Geheimnis, firwat hien 18 Joer laang staatelos war. "Pourquoi ils nous ont effacé notre vraie nationalité", seet hien.

Fir de Mann waren déi 18 Joer keng flott Zäit.

A sengem Fall wär et zu enger Konfrontatioun tëscht 3 Ministèrë komm: Den Ausseministère, de Familljeministère an de Justizministère.

De Mann sot, hien hätt sech als Sënnebock gespiert vum "Acharnement géint seng Famill", vun där hien och zweemol hätt solle getrennt ginn.



Haut wëll hie seng Éier nees hiergestallt kréien: "Pour toutes ces années de souffrance et de frustration à cause de l'administration luxembourgeoise. C'est à la justice de trancher si je dois être indemnisé."