Fir d'ADR géif an der Koalitioun een deen aneren ausspillen an op eemol mat Propose kommen, fir déi ee Joren Zäit an der Regierung gehat hätt.

© Bérengère Beffort / RTL Télé Lëtzebuerg

Weder d'Regierung nach d'Oppositioun goufe geschount, e Freideg an der Mëttesstonn, um ADR-Presseiessen zum Enn vum Chamberjoer zou: Quasi um Schluss vun der Legislaturperiod hunn es awer virun allem d'CSV an d'LSAP kritt!

Besonnesch den Etienne Schneider, den Nicolas Schmit an d'Viviane Reding waren am Viséier vun der alternativer demokratescher Reformpartei.





ADR-Iessen/Reportage Eric Ewald



An der aktueller Virwalcampagne géif d'DP sech zeréckhalen, genee wéi d'LSAP, sou de Gast Gibéryen, fir deen dat bei de Sozialisten och ee gudde Grond hätt, an zwar de Wirtschaftsminister a Vize-Premier. Hien wär de Spëtzekandidat bei der LSAP an dobäi fir den ADR-Politiker awer dat beschte Beispill vun engem "Anti-Sozialist". Dass dat fir d'Sozialiste problematesch wier, géif de Gast Gibéryen gutt verstoen.

An den Ae vum ADR-Deputéierte spillt de Moment an der Koalitioun och een deen aneren aus. Den Aarbechtsminister wéilt op eemol de Mindestloun ëm 10% héijen, en Nicolas Schmit, deen dofir 10 Joer Zäit gehat hätt. Géif d'ADR esou eng Propose an de Raum stellen, géif dat ganz mam Stempel "Populismus" ofgedréckt ginn. Hei wier awer e Beispill, wéi ee ka Populismus bedreiwen, obschonn een 10 Joer laang näischt gemaach hätt.

D'Chamber da géif elo fläisseg ginn an zwou Sëtzungswochen drunhänken. Et wär ee vill am Chômage technique gewiescht, ma elo géif alles iwwerstierzt ginn, well virdru laang näischt gemaach gi wär.

Wat eng Koalitiounsausso ugeet, hätt d'CSV vill Positiounen, déi identesch wäre mat deene vun der ADR. De Gast Gibéryen war dowéinst iwwerrascht iwwer eng negativ Ausso dozou vum Viviane Reding. Schliisslech hätt d'CSV-Politikerin sengerzäit mat an der 1. Rei gestanen, fir dass den deemolegen Aktiounscomité 5/6el sollt gegrënnt ginn.



Wann d'CSV keng Koalitioun mat eis wëll, da fäert se wuel, dass se dat ëmsetze misst, wat se elo an der Oppositioun verlaangt huet, war de Fazit vum ADR-Deputéierten.