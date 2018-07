© RTL Télé Lëtzebuerg

Am Regierungsrot goufen um Freideg 49 nei Projeten fir subventionnéierte Wunnraum guttgeheescht.

Et geet ëm 274 Logementer vun deenen der 238 fir d'Locatioun sinn.

De Käschtepunkt läit bei ronn 56 Milliounen Euro.

Am Conseil gouf och decidéiert, dass d'Dokteschfraisen a Fäll vu chronescher Péng an Zukunft rembourséiert ginn.



Offiziell Schreiwessen:



274 nouveaux logements dans le cadre de l'actualisation du programme portant sur la construction d'ensembles de logements subventionnés (13.07.2018)

Communiqué par: ministère du Logement

Lors de la séance du 13 juillet 2018, le Conseil de gouvernement a approuvé le règlement grand-ducal arrêtant le programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'État y relatives. L'actualisation dudit programme porte sur un ajout global de 49 nouveaux projets pour un total de 274 unités, dont 36 seront destinées à la vente et 238 à la location.

Il est à noter que conformément à l'accord gouvernemental, la part des logements locatifs est en train d'augmenter. En effet, 87% des logements subventionnés figurant dans l'actualisation approuvée ce jour sont destinés à la location.

Enfin, il est à souligner que 50% de ces 49 nouveaux projets sont ou seront initiés par des communes, ce qui illustre bien leur dynamique en matière de logement social et subventionné. L'investissement supplémentaire de 55,92 millions d'euros induit par l'ajout des 49 projets ne fait que confirmer la volonté du gouvernement de promouvoir l'initiative et d'encourager les efforts des communes, du Fonds du logement, de la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) ainsi que des acteurs privés et des diverses associations et fondations.

Ainsi, depuis octobre 2014, 411 nouveaux projets ont été approuvés par le conseil de gouvernement pour un total de 4.370 unités, dont 1.638 sont destinées à la vente et 2.732 à la location.

Dès son entrée en vigueur, le nouveau règlement grand-ducal subventionnera 550 projets correspondant à un total de 11.026 logements.



