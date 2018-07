Minièresbunn: Wagon gouf restauréiert (15.07.2018) Restauréiert gouf den touristesche Waggon aus den 90er Joren vum CIGL. All Joers leeën d'Zich eng 500 Kilometer um Reseau vun der Minièresbunn zréck.

E groussen Deel vum Material gehéiert Site et Monuments nationaux, ma exploitéiert gëtt dat Ganzt vun der Associatioun Minièresbunn. D’Associatioun, wou eng Dose Leit mathëllefen, ass ebe fir den Entretien an d’Restauratioun vum Equipement responsabel. Eng Aarbecht, déi virun allem während de Wanterméint gemaach gëtt. Fir d’Waggonen ze zéien, sinn den Ament 5 Lokomotiven a Betrib. All Joers leeën dës eng 500 Kilometer um Reseau vun der Minièresbunn zréck.Ewéi den Eisenäerz an de 70er Joren ofgebaut gouf, gouf d‘Gestengs mat Buggien aus de Galerien eraustransportéiert. Haut zirkuléiert d’Minièresbunn tëscht Lasauvage an dem Fonds-de-Gras, wou all Joers tëscht 10.000 an 12.000 Visiteuren dovunner profitéieren. Dat eben, fir déi ënnerierdesch Galerien ze bewonneren.Den Trajet duerch déi ënnerierdesch Galerien ass dann och ee beandrockende Moment fir Visiteuren. Donieft ginn awer och eng sëlleche Visitten an den ale Stollen ugebueden.