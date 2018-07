Vum Monique Kater (Télé) an lm (RTL.lu)

D'Ofrappaarbechten, déi ewell am Gaange waren, goufe gestoppt. D'Hal bei de Siloe soll nämlech erhale bleiwen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Zukunft vu Kärenhal nach onkloer, Ofrappaarbechte gi weider (12.07.2018) De Staatssekretär am Kulturministère hätt nach keng Decisioun getraff, wat d'Kärenhal zu Miersch ugeet.

Lëtzebuerger Patrimoine (11.07.2018) Et soll een d'Zeien aus der Vergaangenheet net ignoréieren.

D'Mierscher Kärenhal bei de Siloen kënnt op den Inventaire supplémentaire vum Kulturministère. Si gëtt also geschützt. De Staatssekretär Guy Arendt huet d'Ofrappaarbechte stoppe gelooss an en Accord mat alle concernéierte Parteie fonnt.Konkret heescht dat, datt elo wärend den nächste Wochen a Méint probéiert gëtt, d'Pläng nei ze zeechnen, fir dës Hal an de Logementsprojet ze integréieren.Wann d'Käschten net op hinne leie bleiwen, si Proprietär a Promoteur vun den "Rives de l'Alzette" mat dëser Decisioun averstanen.