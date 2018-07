Rappel de plusieurs mélanges de légumes par Colruyt et Delhaize en raison d'une présence possible de Listeria monocytogenes (13.07.2018)

Les magasins Colruyt et Delhaize viennent d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel des produits suivants dû à la présence possible de Listeria. Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la Listeria sont: nausées et vomissements, crampes abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre persistante (sensation de grippe). Ces symptômes se déclarent généralement de 2 à 30 jours après l’absorption de la bactérie Listeria monocytogenes. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, ainsi que les jeunes enfants et les personnes âgées doivent être particulièrement attentifs à ces symptômes. Actions entreprises Les produits ont été retirés de la vente au Luxembourg par les distributeurs mais une partie des produits ont été vendus au consommateur final. Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne plus consommer les produits en question. Il est recommandé que les personnes qui ont consommé le produit et qui présentent les symptômes évoqués plus haut, consultent leur médecin traitant, en indiquant qu'elles ont consommé un produit contaminé par Listeria moncytogenes. Produits concernés 1) Pour les magasins Colruyt Everyday bami goreng 750 g (surgelé)

Numéro d’article : 30490

Vendu chez : Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et Collect&Go Numéros de lot Dates limites de conservation L17177A1 18/12/2018 L17177B1 18/12/2018 L17324B1 14/5/2019 CV7094A1 4/10/2018 L17324C1 14/5/2019 L18005A1 15/5/2019 L18005A1 5/7/2019 L18030A1 30/7/2019 L18030C1 30/7/2019 L18030C1 30/7/2019 L18089A1 30/7/2019 L18089A1 30/9/2019 L18158B1 7/12/2019 Everyday nasi goreng 750 g (surgelé)

Numéro d’article : 30464

Vendu chez : Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et Collect&Go Numéros de lot Dates limites de conservation L18137B1 17/11/2019 L18137C1 17/11/2019 L18137C1A 20/3/2019 Boni Selection Bio petits pois très fins 600 g (surgelés)

Numéro d’article : 30699

Vendus chez : Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg, Collect&Go et Bio-Planet Numéros de lot Dates limites de conservation W17128H5 8/5/2019 W18156I6 5/6/2020 W28178I4 26/6/2020 W7114H4 24/4/2019 Boni Selection Mix paysanne 1 kg (surgelé)

Numéro d’article : 30078

Vendu chez : Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et Collect&Go Numéros de lot Dates limites de conservation L17192A2 11/7/2019 L17192B2 11/7/2019 L17256B2 13/9/2019 L17257A2 14/9/2019 L17318A2 14/11/2019 L17318B2 14/11/2019 2) Pour les magasins Delhaize : Delhaize 600g Groentemix tomatensoep Numéros de lot Dates limites de conservation tous toutes Delhaize 600g Extra fijne erwten/jonge wortelen tous toutes Comme ces rappels font partie d’un rappel plus large, il est possible que d’autres produits soient également concernés.

Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter : Division de la sécurité alimentaire

Tél. : 247-75625

secualim@ms.etat.luou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu