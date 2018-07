No engem Accident zu Gaasperech, bei deem en Automobilist sech iwwerschloen huet, sicht d'Police elo no Leit, déi eppes kéinte gesinn hunn.

© Police

Geschitt war den Accident an der "rue Christophe Plantin" zu Gaasperech. Géint 15 Auer koum et hei e Freideg de Mëtteg zu engem Verkéiersaccident, bei deem en Automobilist mat sengem Won an e geparkten Auto gerannt ass.

Wéinst dem Coup huet sech den Auto iwwerschloen an ass um Daach leie bliwwen. Den Automobilist ass dobäi liicht blesséiert ginn a koum an d'Spidol.

Persounen, déi eventuell brauchbar Informatiounen iwwert den Oflaf vum Accident hunn, solle sech bei der Stater Police um 4997-4500 mellen.