Organisateur ass d'Asbl. Cercle luxembourgeois de l'Aérostation.De Programm bitt e sëllechen Highlighten, zum Beispill e Mëttwoch d'Erëffnnungszeremonie vun 18 bis 19.30 op der Place St. Michel zu Miersch. Natierlech dominéieren en Donneschdeg, Freideg a Samschdes d'Kompetitiounsflich, ma e Samschdeg stinn nieft Animatiounen am Park vu mëttes un owes och nach Fallschirmspréng, d'Daf vum neie Ballon "Let's make it happen / Visit Luxembourg", e Feierspäitzer an natierlech den Night Glow um Programm.

Offiziell Informatiounen

Du 18 au 22 juillet 2018 la commune de Mersch accueillera pour la deuxième fois le POST Luxembourg Balloon Trophy powered by Sungas, organisé par le Cercle luxembourgeois de l'Aérostation asbl. Il s'agit de la 18ème édition de cet événement, qui s'est précédemment déroulé à Useldange, Michelau, Echternach et Mersch en 2016.Le POST Luxembourg Balloon Trophy powered by Sungas est en premier lieu une compétition internationale pour ballons à air chaud sanctionnée par la Fédération Aéronautique Internationale, mais également un fantastique spectacle gratuit pour toute la famille au parc municipal de Mersch les samedi 21 et dimanche 22 juillet.La commune de Mersch, idéalement située au milieu du pays, est le lieu de prédilection pour organiser cette compétition, puisqu'au courant des dernières années elle a accueilli à plusieurs reprises les championnats nationaux ainsi que le Luxembourg Balloon Jamboree en 1988. Près de 40 ballons colorieront pendant ces quelques jours le ciel au-dessus et autour de Mersch, lorsque les pilotes s'affronteront dans diverses épreuves sportives.Parmi les compétiteurs de l'édition 2018 se trouvent certains des meilleurs pilotes européens, tels que le vainqueur du POST Luxembourg Balloon Trophy powered by Sungas 2016 et vice-champion d'Europe 2015 l'allemand Sven Goehler, le double champion du Monde et champion d'Europe David Bareford, les actuels champions d'Allemagne, de France, d'Espagne et du Royaume-Uni, mais également la double championne du monde chez les femmes et tenante du titre, Nicola Scaife d'Australie. Huit pilotes luxembourgeois, Christophe et Nico Betzen, Goy Feltes, Jean Klein, Georges Klomp, Clement Mignot, Sauber Claude et l'actuel champion national Colin Weber, profiteront de l'occasion pour se mesurer à ces adversaires de taille dans le ciel luxembourgeois.Les vols de compétition, qui se déroulent tôt le matin ou en soirée, permettront de déterminer le pilote qui saura diriger son aéronef avec la plus grande précision. Puisque les ballons sont à la merci des vents et ne peuvent pas être dirigés activement, les pilotes n'ont que la possibilité de changer d'altitude pour essayer d'y trouver le courant qui leur permettra de rejoindre des buts prédéterminés afin d'y lancer un "marker", un petit sac de sable, sur une croix de 5 mètres sur 5. Le pilote qui s'approchera le plus du milieu de cette cible, obtiendra le meilleur score. Ces cibles sont sélectionnées par le directeur des vols Claude Weber, qui bien entendu veille à ce que les pilotes puissent atteindre les buts avec les vents du moment. Un vol de compétition se compose normalement de plusieurs épreuves qui sont choisies dans un catalogue de 15 épreuves prédéfinies par la Fédération Aéronautique Internationale. Pour mener à bien ces "Fly In", "Fly On"," Hesitation Walz", et autresépreuves, les pilotes ne peuvent miser que sur les vents du moment, leur dextérité, leur expérience et leurs connaissances météorologiques et orographiques.En plus du volet sportif, le POST Luxembourg Balloon Trophy powered by Sungas offrira également un vaste programme d'animation public et gratuit dans le parc municipal de Mersch pendant tout le weekend du 21 et 22 juillet. Le point culminant sera certainement le spectacle son et lumière du samedi soir, lors duquel les ballons seront gonflés de nuit près du lac, pour s'intégrer ensuite dans un show laser et pyrotechnique pour toute la famille.De plus amples informations sur le POST Luxembourg Balloon Trophy powered by Sungas sont disponibles sur le site internet www.lbt.lu, sur notre page Facebook/Luxembourg Balloon Trophy et sur Instagram luxembourgballoontrophy. Toutes les informations sur les sports aéronautiques et la pratique de la montgolfière au Luxembourg sont disponibles sous www.aeroclub.lu et www.hotair.lu.11:00 – 16:00 Enregistrement pour les pilotes16:30 – 17:30 Briefing général18:00 – 19:30 Cérémonie d'ouverture sur la Place St. Michel à Mersch05:30 Briefing de compétition pour les pilotes06:30 – 09:00 Vol de compétition 106:30 – 07:00 Décollage des ballons fiesta17:30 Briefing de compétition pour les pilotes19:00 Décollage des ballons fiesta19:00 – 21:00 Vol de compétition 205:30 Briefing de compétition pour les pilotes06:30 – 09:00 Vol de compétition 306:30 – 07:00 Décollage des ballons fiesta17:30 Briefing de compétition pour les pilotes19:00 Décollage des ballons fiesta19:00 – 21:00 Vol de compétition 405:30 Briefing de compétition pour les pilotes06:30 – 09:00 Vol de compétition 506:30 – 07:00 Décollage des ballons fiestaà p. de 11:00 Animation publique au Parc de Merschà p. de 13:00 Championnat national luxembourgeois de drones18:00 – 19:00 Sauts de démonstration en parachute19:00 Inauguration du nouveau ballon Vist Luxembourg / Let's make it happen20:00 – 21:00 Vol de compétition 6Fly In sur le Parc de MerschMini-montgolfières21:30 Marco Quintino – Cracheur de feu22:30 Night Glow Son et laser, Feu d'artifice, Musique05:30 Briefing de compétition pour les pilotes06:30 – 09:00 Vol de compétition 706:30 – 07:00 Décollage des ballons fiestaà p. de 11:00 Animation publique au Parc de Mersch11:00 Cérémonie de remise de prix du POST Luxembourg Balloon Trophyà p. de 13:00 Championnat national luxembourgeois de drones19:00 Course au mât

Accès

Entrez dans le parc à Mersch de tous les côtés, vous nous trouverez près du lac4 trains spéciaux : 3 lignes spéciales directions nord et une ligne spéciale vers Luxembourg Ville. Pour plus d'informations : http://www.cfl.luPark & Ride Goodyear et Topaz, samedi le 21.07 de 16:45 jusqu'à 02.00• Parking le long de la rue de Gosseldange• Parking Gare de Mersch• Parking CEPAL• Parking Valfond• Park&Ride Goodyear• Parking pontEt fueren och Navetten!

Taufe des neuen Heißluftballons "Let's make it happen / Visit Luxembourg"

Der Cercle Luxembourgeois de l'Aérostation asbl (CLA) freut sich, Sie zur Taufe seines neuen Let's make it happen / Visit Luxembourg Ballons einzuladen. Die Zeremonie findet am Samstag, dem 21. Juli 2018 ab 19:00 Uhr, im Rahmen des öffentlichen Publikumstages des POST Luxembourg Balloon Trophy im Merscher Stadtpark, statt.Der Heißluftballon wird von seiner Patentante, der Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Francine Closener, getauft. Wenn das Wetter es zulässt, wird der Ballon im Rahmen der Wettbewerbaufgaben der POST Luxembourg Balloon Trophy starten, wobei die anderen Wettbewerbsteilnehmer dem Ballon in Rahmen einer „Fuchsjagd" hinterherfliegen müssen. Der Ballon wird am selben Tag ab 22:00 auch bei der Nacht der Ballone, bei Feuerwerk, Musik und Lasershow im Einsatz sein.Der neue Ballon wurde in Partnerschaft mit den Ministerium für auswärtige- und europäische Angelegenheiten, vom Wirtschaftsministerium sowie vom Cercle Luxembourgeois de l'Aérostation asbl, der Betreiber dieses Ballon ist, finanziert.Dieser Ballon vom Typ "Mistral" wurde in der Großregion gebaut, genauer gesagt von der Firma Schroeder fire balloons in Schweich bei Trier. Sein puristisches Design besteht zu einem Teil aus den Logos Let's make it happen und Visit Luxembourg, sowie aus mehreren großen und kleinen X'en die für das Markenzeichen des „nation branding" stehen. Er ist im Luftfahrzeugregister Luxemburg mit dem Kennzeichen LX-BLX eingetragen. Seine langgestreckte aerodynamische Form macht ihn zu einem Ballon des Typs "Racer", der speziell für höhere Steig- und Fallgeschwindigkeiten als bei "normalen" runden Heissluftballons entwickelt wurde. Die Hülle des Ballons wurde von Hand aus 300 hitzebeständigen Nylonpaneelen zusammengenäht, und umschliesst ein Luftvolumen von 2000m3. Der Weidenkorb kann 2 bis 3 Passagiere und 4 Gasflaschen tragen, so dass der Ballon für gut 2 Stunden in der Luft bleiben kann.Der CLA und seine Piloten werden ihre neue „Maschine" in erster Linie bei nationalen und internationalen Wettbewerben in Luxemburg und auf der ganzen Welt einsetzen. Das große Sportereignis der Saison 2018 wird die Weltmeisterschaft vom 18. bis 27. August 2018 in Österreich / Großsiegharts sein, an der Colin Weber für den CLA mit dem LX-BLX teilnehmen wird. Christophe Betzen wird die luxemburgische Delegation vervollständigen, die sich mit 103 weiteren Fahrern aus 38 Ländern messen wird. Aufgrund seiner Sichtbarkeit und seines sportlichen Einsatzes rund um die Welt, passt der Heißluftballon perfekt in die Strategie des "nation branding".Hervorzuheben bleibt noch dass Colin Weber bei der „Dutch Balloon Trophy 2018" im Mai in Gramsbergen in den Niederlanden, im Rahmen derer die nationalen Meisterschaften der 3 Benelux-Länder ausgetragen wurden, mit diesem Ballon den Luxemburger Meistertitel gewonnen hat. Die Ballonfahrer kommunizierten über ihre sportlichen Aktivitäten auf der Facebook-Seite des LuXembourg Balloon Team.