Vum Fréijoer 2020 sollen do Jonker déi an enger psychiatrescher Therapie sinn, nees rehabilitéiert ginn. Et wier eng Noutwendegkeet esou een Zenter opzemaachen, huet d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch e Freideg während dem Spuedestéch erkläert. Dës Struktur wier e wichtege Maillon an der Filière vun der jugendpsychiatrescher Versuergung, dee Lëtzebuerg bis elo gefeelt huet, esou d'Lydia Mutsch.