Nieft enger Poubelle an der Stad a Gestrëpp zu Bollenduerf, wat gebrannt huet, hunn d'Pompjeeën dann och zu Nouspelt missten intervenéieren.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© CGDIS

Hei huet et an der Nuecht op e Samschdeg géint 0.30 Auer op engem Bauerenhaff gebrannt. Ee Stall mat d'Kéi hat Feier gefaangen.



Wéi de CGDIS de Samschdeg de Moie schreift, hätten alleguerten d'Béischte kéinte gerett ginn. Bis de Samschdeg de Moie fréi um 3 Auer ware ronn 80 Pompjeeën a 25 Läschween am Asaz, fir de Brand ënner Kontroll ze bréngen.