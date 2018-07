An der Rue des Trois Cantons zu Garnech koumen ee Moto an een Auto net laanschteneen. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert.



Um 23 Auer e Freideg den Owend sinn zwee Autoen op der Areler Strooss an der Stad kollidéiert. Hei gouf et ee Liichtblesséierten. An um 1.30 Auer e Samschdeg ass een Auto op d'Kopp gaangen. Dat an der Rue Nicolas-Ernest Barblé an der Stad. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt.