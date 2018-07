Do ass op der Héicht vu Mecher eng 3,9 Meter héich Bréck, iwwer déi den Zuch tëscht der Stad an Ëlwen fiert. De Camion war awer 4 Meter héich an ass du mat der Kabinn vum Chauffeur an der Bréck hänkebliwwen. De Support vun der Bréck gouf doduerch aus senger Verankerung gerappt an ass op d'Strooss gefall. Duerch vill Chance gouf kee blesséiert. Nodeems d'Bréck an d'Gleiser kontrolléiert goufen, konnt den Zuchverkéier nees lancéiert ginn.

Wei d'Police dann nach mellt, hu sech an der Nuecht op e Samschdeg 7 Leit vun hire Führerschäiner missten trennen, all Kéiers well d'Chauffeuren eng am Biz haten an dobäi op ënnerschiddleche Plazen eng Bréifkëscht, eng Bordür, e Grenz-Poul an 2 mol ee geparkten Auto beschiedegt hunn, respektiv 2 Accidenter verursaacht hunn.