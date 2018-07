Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Si huet zwee Meedercher erwëscht, déi nach méi jonk waren an awer Alkohol gedronk hunn.De Bedreiwer vum Etablissement gouf doropshi protokolléiert.Alkohol ass och de Grond, firwat eng Rei Chaufferen an der Nuecht op e Samschdeg hiren Auto getéitscht hunn an de Führerschäin ofgeholl kruten.D'Police huet 7 Mol missten intervenéieren.