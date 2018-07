Am Streech Betzer-Jonglënster sicht d'Police aktuell no den Täter. All Informatioun ass fir den 113.

Wéi d'Police e Samschdeg de Mëtteg géint 16.15 Auer matdeelt, hu sech 3 Täter duerch d'Bascht gemaach, nodeems si an en Haus zu Ouljen an der Rue de Betzdorf agebrach waren.1 Täter ass mat engem wäisse Seat Leon mat Lëtzebuerger Placken ugedréckt, een aneren, deen e groen T-Shirt unhat, ass zu Fouss an e Maisfeld gerannt an deen drëtten Täter ass an eng onbekannte Richtung verschwonnen.D'Police sicht aktuell an der Géigend Betzder a Jonglënster no de Verdächtegen.All Info ass fir den 113.