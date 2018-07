Mini Seegelbooter am Märeler Park (14.07.2018) Onkommentéiert Andréck vum Lancement e Samschdeg, 14. Juli.

An zwar d'mini Seegelbooter, déi een do gratis konnt lounen.E Projet, dee sech un den traditionelle klenge Booter am "Jardin des Tuileries" an dem "Jardin du Luxembourg" zu Paräis inspiréiert.Do hunn déi handgemaachte Seegelbooter nämlech enorme Succès.Zu Lëtzebuerg gëtt awer nach gekuckt, wéi se bei de Leit ukommen. Am August sinn dowéinst zwee weider Rendez-vousen am Märeler Park, fir d'Booter ze lounen.