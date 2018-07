Zanter e puer Deeg ass bei de Schinnen zu Rodange een schwaarze VW-Golf stationéiert. D'Placke passen net bei d'Gefier, heescht et.

Et géif sech ëm d'Lëtzebuerger Nummereschëld XV 7390 handelen.



Den Auto wier an der lescht och am noen Ausland opgefall.



Wien hei eppes weess, soll sech och bei der Police um 113 mellen.