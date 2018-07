© kachelmannwetter.com

Am Raum Dikrech hat sech zum Beispill méi eng kräfteg Wieder-Zell forméiert. Punktuell kéint eng Iwwerschwemmungsgefor bestoen, esou Kachelmannwetter.Zu Miersch, wou e Sonndeg de Summerdag vun der Literatur ass, si géint 15 Auer och e puer Drëpse gefall. Et huet een et héieren dimmeren, ma d'Wiederen hu sech awer nees verzunn.Déi eenzel Wiederen am Land kënne Reen a Knëppelsteng am Gepäck hunn.Géint der Owend sinn der och nach méiglech.