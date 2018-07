D'Lifeline hat jo de 27. Juni am Hafe vu la Valetta ugeluecht.Déi 15 Persoune mat sudaneseschen Originne sinn e Sonndeg de Mëtten um Findel ukomm.Den OLAI - dat ass den Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration - këmmert sech elo ëm den Accueil an ënnerstëtzt d'Leit bei hiren alldeeglechen Demarchë wärend hirer Asylprozedur.Et sief nach gesot, datt zwee Fonctionnairen aus der Direction de l'immigration déi lescht zwou Wochen op Malta waren, fir d'Leit z'identifizéieren a mat hinnen a Gespréicher ze kucken, ob se Hëllef brauchen.

Offiziell Matdeelung

Après plusieurs jours d'attente, le navire «Lifeline», avec à son bord 235 migrants, a pu accoster au port de La Valette à Malte, le 27 juin 2018. Dans un esprit de solidarité envers la République de Malte, le Luxembourg, a l'instar de six autres Etats-membres de l'Union européenne s'est engagé à relocaliser, sur base ad hoc, 15 personnes ayant été à bord du navire «Lifeline ».

Avec l'objectif de concrétiser cet engagement, deux fonctionnaires de la Direction de l'Immigration, Service Affaires européennes, se sont rendus à Malte pour y mener des entretiens et identifier les migrants, ayant manifestement besoin d'une protection internationale, le 1 juillet 2018.

Suite à cette opération d'identification, 15 personnes d'origine soudanaise ont été accueillies à l'aéroport de Luxembourg ce 15 juillet 2018 par des représentants de la Direction de l'immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes et de l'Office Luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration (OLAI), administration sous tutelle du ministère de la Famille et de l'Intégration.

L'OLAI s'occupera de l'accueil et de l'encadrement social de ces personnes et les soutiendra dans leurs démarches de la vie quotidienne tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale.

Les demandeurs de protection internationale relocalisés à partir de Malte parcourent la procédure d'asile telle que prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.