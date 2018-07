© RTL Télé Lëtzebuerg

Nei Promenade mat Vëlospist zu Veianen (15.07.2018) Um Samschdeg war zu Veianen d'Inauguratioun vun der neier Promenade an der Vëlospist laanscht d'Our. Hei e puer onkommentéiert Biller vun der Plaz.

Déi nei Promenad soll net just als touristesch Attraktioun déngen, ma och déi douce Mobilitéit an der Veiner Géigend promouvéieren. Ob zu Fouss oder mam Vëlo, egal wéi lount sech en Ausfluch un de Bord vun der Our, well een op der 1,6 Kilometer laanger Streck eng flott Aussiicht op d'Veiner Schlass genéisse kann.Den Trëppelwee am Ourdall gouf a Präsenz vun der Staatssekretärin Francine Closener, dem Mobilitéitsminister François Bausch an dem Staatssekretär Claude Turmes ageweit. D'Streck féiert vum Agank vu Veianen bis quasi an den Zentrum.