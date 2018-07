Den LCGB-Verhandlungssekretär ass e Sonndeg am Alter vun nëmme 54 Joer onerwaart gestuerwen.

Gewerkschaftszeen am Trauer

D'Nouvelle vu sengem Doud hat de CSV-Politiker Marc Spautz op Facebook bekannt ginn, wat direkt fir eng Onmass vu Reaktioune gesuergt huet.







De Jean-Paul Baudot war beim Chrëschtleche Gewerkschaftsbond fir de Secteur vum Handwierk an dem Bau zoustänneg. Hie war zanter 1994 Gewerkschaftssekretär a souz donieft während 11 Joer, vun 2005 bis 2013, am Gemengerot vun der Gemeng Koplescht. Zanter de leschte Gemengewale war de Jean-Paul Baudot Conseiller an der Gemeng Rammerech.Der Famill vum Verstuerwene vun dëser Säit aus eist häerzlechst Bäileed.