D'CSSF huet der Bank d'entspriechend Autorisatioune ginn, fir Bankuerderen z'exekutéieren an de Clienten Investment-Conseilen ze ginn.

Bank of Singapore

D'Lëtzebuerger Finanzplaz kritt mat der Bank of Singapore eng nei Entitéit bäi.

Vu Lëtzebuerg aus wëll d'Privatbank de kompletten europäesche Maart couvréieren.

D'Bank aus Singapur huet hir nei Büroe beim Rousegäertchen a wëll bis an 2 Joer eng 40 Leit do schaffen hunn - de Rekrutement ass am Gaang.

Wéi de Generaldirekter vun der Bank of Singapore Anthony Simcic dem Paperjam géintiwwer sot, géif et drëms goen, via Lëtzebuerg eng räich Clientèle op den europäesche Maart ze kréien - dëst si Clientë mat engem Invest vun iwwer 5 Milliounen Euro.

Den Ament geréiert d'Bank e Portefeuille vu ronn 102 Milliarden Dollar.