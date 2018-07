© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

D'“Luxexpo The Box“ huet e wichtegen Impakt op d'Lëtzebuerger Economie, seet eng Etüd, déi déi zwee gréisst Aktionäre vun der Luxexpo, d'Chambre de Commerce an d'Stad Lëtzebuerg, an Optrag ginn hunn.Esou sollen ënnert dem Stréch 236 Milliounen Euro un Ëmsaz zustane kommen, mat deenen 2.800 Aarbechtsplazen a Relatioun stinn an 101 Milliounen Euro u Steierrecetten ageholl ginn.Keng Decisioun wier nach an der Fro getraff ginn, ob d'Luxexpo dann en neie Standuert soll kréien a wou deen da sollt sinn, de Bail géif nach bis 2028 lafen, op d'mannst esou laang wieren d'Ausstellungshalen da wuel och um Kierchbierg.Wann d'Regierung sech fir en neie Standuert sollt decidéieren, da géif ee sech net queesch stellen, sot de Jos Sales vu Luxexpo, et misst een allerdéngs eng ganz Rei Joren am Viraus kënne plangen.