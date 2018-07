Entwécklungshëllef/Reportage Dany Rasque



Si all gehéieren net zu deene Leit, déi vun der besserer wirtschaftlecher Situatioun konnte profitéieren. Fir déi Äermst op der Welt net am Stach ze loossen, huet de Grand-Duché d'lescht Joer 377 Milliounen Euro an d'Entwécklungshëllef investéiert. Dat ass ee Prozent vun eisem Revenu National Brut.

Lëtzebuerg gehéiert scho laang zu deene generéiste Länner op der Welt, zejoert louch de Grand-Duché op zweeter Plaz hanner Schweden. Déi Lëtzebuerger Entwécklungshëllef konzentréiert sech den Ament virun allem op Westafrika.

Am meeschte Sue sinn 2017 an den Niger gefloss. Dat ware 26,6 Milliounen Euro. Domadder goufe virun allem Projete finanzéiert, déi et de Leit méiglech maachen, proppert Drénkwaasser ze hunn an hir Kanner an d'Schoul ze schécken. En anert Partnerland ass de Burkina Faso, dat gouf mat 22,8 Milliounen Euro ënnerstëtzt. Weider Partnerlänner sinn de Mali, de Senegal, de Cap Vert, Nicaragua an de Laos.



De Comité d'aide au Développement, kuerz CAD, vun der OECD koum zejoert zur Conclusioun, datt zu Lëtzebuerg net just déi finanziell Hëllef op engem héijen Niveau ass, mä datt déi Suen och effikass agesat ginn. De Kooperatiounsminister Romain Schneider seet et géing een alles maachen, fir eng Plus-value eriwwerzebréngen.



Lëtzebuerg huet sech a senge Partnerlänner iwwert déi nächst Joren engagéiert, dat verhënnert awer net, datt een iwwer nei respektiv weider Partnerlänner nodenkt. Et hätt een aktuell Etüde lafen, fir ze kucken, ewéi een eng Plus-value an dëse Länner erreecht. Dëst kéint een erreechen, doduerch, dass ee präsent ass am Land a mat deene richtege Partner schafft. Fir d'Zukunft hätt een de Myanmar am Bléck, esou de Romain Schneider.



Zwee positiv Beispiller vun Entwécklungshëllef sinn de Vietnam an El Salvador, fréier Partnerlänner vu Lëtzebuerg.

Duerch d'Hëllef konnt d'Situatioun an deene Länner verbessert ginn. Si zielen elo net méi zu den Haaptpartner, ginn awer weider begleet. Am Vietnam huet Lëtzebuerg iwwert déi verschidde Partner an ONGen zejoert nach mat 4,8 Milliounen Euro gehollef, am El Salvador mat 4,2 Milliounen.