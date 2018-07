Wéi d'Police mellt, koum et e Sonndeg um 16.50 Auer an engem Café zu enger Kläpperei. E Mann gouf vun engem Onbekannte mat engem Messer an de Réck gestach.

© RTL Archivbild

Eng Policepatrull huet de Blesséierten am Rond-Point an der Garerstrooss fonnt. De Mann war unzespriechen an ass an d'Spidol bruecht ginn.De Parquet aus der Stad huet d'Police Judiciaire mat der Enquête chargéiert. D'Messer gouf sécher gestallt. Den Täter konnt trotz verschiddenen Zeienaussoen nach net ermëttelt ginn.