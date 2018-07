Den Tribunal administratif huet nämlech de Recours vun enger Fra als justifizéiert ugesinn. Dofir hunn d'Riichter dann och d'Decisioun vum Gemengerot vu Réiden un der Atert vum September annuléiert, fir am Kader vun där punktueller Ofännerung vum Plan d'aménagement général keng Ëmweltevaluatioun maachen ze loossen.

Am Oktober hat de Réidener Schäfferot matgedeelt, dass de Gemengerot de Mount virdrunner mat enger punktueller Modifikatioun vum PAG befaasst gi wier. Dee Moment hat de Schäfferot an engems doriwwer informéiert, dass de Gemengerot am September decidéiert hätt, fir keng Ëmweltevaluatioun maachen ze loossen. Doropshi waren am November Reklamatioune vun enger Fra erakomm, déi Terrainen direkt nieft deem hallwen Hektar huet, dee vun der Ofännerung vum Plan d'aménagement général betraff ass. Am Dezember war d'Fra dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. An hiren Ae wier deen hallwen Hektar, ier e bebaubar gouf, als landwirtschaftlech Terraine klasséiert gewiescht. E wier och als wichteg Villerchers-, Natura 2000- an archeologesch Zon registréiert ginn. Nawell hätt de Gemengerot déi punktuell Modifikatioun vum PAG ugeholl, ouni eng Ëmweltevaluatioun maachen ze loossen. D'Decisioun vum Gemengerot sollt annuléiert ginn, well deen d'Grënn net genannt hätt, firwat e keng sou eng Ëmweltevaluatioun maache gelooss huet.





Réiden un der Atert kritt Onrecht



D'Riichter hale fest, dass sou eng Ëmweltevaluatioun am entspriechende Gesetztext virgesinn ass, awer och dra steet, dass ënner verschiddene Konditiounen dorop ka verzicht ginn. A béide Fäll misst de Public awer doriwwer informéiert ginn, an de Gemengerot hätt en Avis iwwert déi punktuell Ofännerung vum Plan d'aménagement général am „Lëtzebuerger Wort“ publizéiert. An dësem Fall wier keng Ëmweltevaluatioun gemaach a kloer d'Decisioun geholl ginn, fir keng maachen ze loossen. Ma de Public wier net, esou wéi virgeschriwwen, a 4 Dageszeitunge vum Land an um Internetsite vun der Gemeng doriwwer informéiert ginn. Et léich deemno e Prozedurfeeler vir, soudass d'Decisioun vum Réidener Gemengerot z'annuléiere wier, woubäi d'Fra awer keng Indemnité de procédure zegutt hätt.