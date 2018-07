D'Federation des Artisans riicht sech an engem oppene Bréif un den zoustännegen Wirtschafts- an Energieminister Etienne Schneider.

© RTL Archivbild

De Secteur fäert, datt Enovos mat sengem neie Betrib elo wäert an enger dominanter Positioun am Secteur vun der Energie sinn an datt et domat zu enger Situatioun kënnt, déi als "konkurrenzverzerrend" misst bezeechent ginn.

Vill vun de Memberfirmen hätte sech déi läscht Deeg bei der Handwierkerfederatioun gemellt a sech beklot, wéi de Minister esou en Opkafen vun engem Traditiounsbetrib konnt zoustëmmen - ëmsou méi d'Federatioun am Gaang gewiescht wier, selwer mam Ministère un enger Kooperatioun iwwert déi nei Technologien a Saachen "Energie-Internet" ze schaffen.

Weider fäert den Daachverband vum Handwierk, datt de Betrib, dee vun Enovos iwwerholl gouf, duerch seng deloyal-gënschteg Finanzéierungsméiglechkeeten deenen anere Konkurrenten d'Liewen nach méi schwéier wäert maachen.

D'Häre Michel Reckinger a Romain Schmit froen Erklärunge vum Minister Schneider, firwat een d'Interesse vu mëttelstännege Betriber géif hannert d'kuerzfristegt Profitdenken vu Staatsbetriber setzen.

D'lescht Woch war annoncéiert ginn, datt Encevo de Betrib Paul Wagner Et Fils iwwerhëlt - bei där Firma schaffen eng 350 Leit.