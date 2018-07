Um 21.30 Auer um Sonndeg den Owend huet et zu Hueschtert an enger Annexe vun engem Wunnhaus gebrannt.

© CIS Niederanven-Schuttrange

© CIS Niederanven-Schuttrange

D'Haus selwer, dat de Moment als Diskothéik genotzt gëtt, war eidel, ma do hat sech massiven Damp entwéckelt. 30 Pompjeeë waren am Asaz, fir de Flame Meeschter ze ginn. 10 dovunner ware während dem ganzen Asaz mat schwéierem Otemschutz ausgerüst.Fir datt d'Feier an der Annexe net op d'Gebai niewendrun iwwergräift, haten d'Pompjeeën ugefaangen, den Daach aus Blech vun der Annexe ofzedecken. Eréischt no enger Stonn war d'Feier geläscht. Ma ëmmer nees si kleng Brandnäschter ausgebrach, dofir haten d'Läschaarbechte bis Hallefnuecht gedauert.