Déi sektoriell Pläng spillen an der Landesplanung eng grouss Roll: se definéieren an de groussen Zich wéi den Territoire kann oder soll benotzt ginn, am Beräich vum Logement, vum Transport, vun den Aktivitéitszonen a vum Naturschutz. 2014 waren se opgrond vu juristeschen Onkloerheeten a ville negativen Avisen zeréckgezu ginn.



De Gemengesyndikat Syvicol huet de Moien säin entspriechenden neien Avis iwwert déi nei Versioun vun de Plans-sectoriellen eestëmmeg ugeholl. Wéi et heescht hätt d’Regierung deene meeschte Kritikpunkte vun 2014 Rechnung gedroen. Par konter bemängelt de Syvicol ënnert anerem, datt déi neiste Pläng et erméiglechen, datt Gemenge gewëss Zonen kënnen iwwert anerer ausweisen. Dat kéint beispillsweis bedeiten, datt eng Gemeng eng Zone vu Naturrisiken iwwert eng Zone kéint ausweisen wou prioritär Logement soll entstoen. De Syvicol rifft déi 102 Gemengen am Land op, hir eenzel Positiounen zu de Plans-sectoriellen bis de 16te September anzereechen.